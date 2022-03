Mais où sont passés nos hivers d’antan ?

Des hivers moins froids. "C’était mieux avant ma bonne dame. Il n’y a plus de saison." Est-ce une impression ? Ou nos hivers ne sont plus pareils ? Plus chauds, plus humides, moins de gel. Il faut se méfier de nos impressions et de nos souvenirs idéalisés de l’enfance. Mais les relevés météo sont clairs. Entre 1990 et 2020, nos hivers ont été plus chauds d’1,1 degré par rapport aux trente années précédentes. Les jours de gel complet (jour et nuit) se font rares. A peine 5,6 jours en moyenne par hiver selon les relevés à Uccle contre 9,2 il y a trente ans.

Des hivers plus doux. Du gel moins mordant et des périodes de froid intense de plus en plus rares. Les hivers d’antan ont disparu. Comme l’illustrent ces photos mises à disposition par le service des archives de la ville de Charleroi. Et ces reportages audio.