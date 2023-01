Mais où se cache Zdenek Stybar cet hiver en cyclocross ?

On ne peut pas être et avoir été. Alors que son sport de prédilection a rarement semblé aussi populaire, Zdenek Stybar sillonne les labourés dans un certain anonymat. Une tournée dans la boue qui ressemble à une dernière danse avec les éléments pour le cycliste de 37 ans.

2014. Championnats du monde de cyclocross d’Hoogerheide. Alors que van Aert et Van der Poel sont déjà occupés à se tirer la bourre en espoirs avec un succès final du Belge, Zdenek Stybar triomphe dans la course élites. Un troisième sacre mondial qui marque en quelque sorte la fin du règne de l’ancienne génération. Depuis, seuls WVA et VDP se sont partagé la couronne à l’exception de la dernière édition remportée par Tom Pidcock. De là à dire que Stybar a servi de lien entre deux époques, il n’y a d'ailleurs que quelques coups de pédale.