Mais où est donc passé le Mark Padun du Dauphiné 2021 ?

Aujourd’hui, un an après, le doublé de Mark Padun revient dans les souvenirs. Et on se demande un peu ce qu’est devenu le coureur ukrainien. En tout cas, on a très peu reparlé de lui et il n’est pas (encore ?) devenu un grand grimpeur. Depuis le Dauphiné 2021, Padun a changé d’équipe, il est passé de Bahrain-Victorious à EF Education-EasyPost. En un an, il n’a remporté qu’une seule course, un chrono de la course à étapes espagnole Gran Camiño. L’Ukrainien est presque retourné dans l’anonymat et ses résultats sur le Dauphiné 2022 sont en total contraste avec l’édition précédente. Dans ce dernier week-end de montagne, Padun s’est classé 131ème (sur 135 coureurs) dans la 7ème étape et bon dernier de la 8ème étape dimanche. Il a franchi la ligne d’arrivée, seul, à 28 minutes et 58 secondes de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.

Que s’est-il passé entre-temps ? Où a donc disparu le coureur de juin 2021 ? En sortie de ce Dauphiné 2021 triomphal, Mark Padun a très mal digéré son éviction de la sélection pour le Tour de France. "On ne m’a jamais expliqué pourquoi. À partir de là, j’ai tout laissé tomber, je faisais 200 km mais je m’arrêtais deux fois, la première pour manger une pizza, l’autre un gâteau", raconte-t-il à nos confrères du journal L’Équipe. Padun a encore une année de contrat chez Bahrain mais le divorce est inévitable. Il décide de changer d’air. Aujourd’hui chez EF Education-EasyPost, il poursuit son combat face à son ennemi numéro un : l’inconstance. Depuis ses débuts, il navigue entre bons et mauvais moments. Constat identique pour la gestion de son poids. On en déduit donc que le coureur se situe actuellement dans un moment assez 'down' et qu’il ne parvient pas à retrouver son poids de forme. Malgré ce Dauphiné 2022 en net retrait, il fait partie de la présélection EF Education-EasyPost pour le prochain Tour de France. On pourrait donc le revoir sur les routes de la Grande Boucle en juillet prochain.