Mais où en est Romelu Lukaku à 50 jours du Mondial ?

Et forcément, à J-50 du début du Mondial, le doute persiste et plane toujours autour de la situation de Big Rom. Parce que s'il ne devait être absent que quelques jours au départ, il est désormais sur la touche depuis plus d'un mois.

Doit-on dès lors s'inquiéter en tant que supporter des Diables Rouges ? Lukaku pourrait-il arriver blessé ou en manque de rythme au Qatar ? Pas forcément.

Même s'il a pris un gros retard dans sa rééducation, Lukaku devrait pouvoir retrouver les terrains d'ici quelques jours, voire une grosse semaine. Avec, on l'imagine, la ferme intention de fermer quelques bouches et de se refrayer une place au soleil dans le coeur des supporters milanais.