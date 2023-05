Mais il s’est passé quoi au Standard depuis le début de ces play-offs ?

Si la course pour le titre en cette fin de saison est une publicité parfaite pour les play-offs 1, le scénario des play-offs 2 est tout l’inverse. Et c’est en partie la faute d’un Standard pas vraiment à la hauteur des espoirs que l’on plaçait en lui. Rien de dramatique, les Rouches restent malgré tout sur une bonne saison. Mais Vincent Langendries craint que ces PO2 loupés ne laissent les supporters sur un sentiment négatif si les hommes de Deila ne se rebiffent pas lors des trois rencontres restantes.

"Le malheur pour le Standard, c’est qu’ils sont en train de gâcher tout l’aspect positif qui était ressorti de leur saison avec cette belle place au classement général. Tout le monde est d’accord pour dire que Ronny Deila a fait de l’excellent travail pendant la phase classique, et que le Standard était sans doute plus haut qu’on ne pouvait l’imaginer après cette première saison avec les nouveaux investisseurs et beaucoup de nouvelles choses à Sclessin. Mais là, deux points sur neuf sur les trois premiers matches de play-offs… La défaite contre Gand, qui a fait mal. La fin de match hallucinante ici contre Westerlo, qui a fait encore plus mal. Je ne vais pas dire que les Standarmen sont en train de gâcher la saison parce qu’on retiendra de la phase classique que le Standard a été dans le coup alors que certains ne les mettaient même pas en PO2 dans les pronostics en début de saison. Mais malheureusement ils sont en train de gâcher ça. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser les nombreux supporters dans ce sentiment négatif. Ils doivent terminer la saison de meilleure manière. Et le minimum serait de tenter d’aller glaner neuf points, les neuf derniers en jeu. Ils sont capables de le faire. Mais ça impliquerait d’aller gagner à La Gantoise, et dans l’état actuel des choses, ça ne me semble pas nécessairement envisageable. Mais un match n’est pas l’autre et le Standard va sans doute se réveiller, même si le réveil sera sans doute trop tardif."

Le Standard se déplace à Westerlo samedi, avant de recevoir le Cercle Bruges une semaine plus tard et de clôturer sa saison à Gand.