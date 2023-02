Mais en fait, quelle heure est-il sur la Lune ?

Important à prendre en compte, les horloges sur Terre et sur la Lune tournent naturellement à des vitesses différentes, et ce, en raison des champs gravitationnels différents, dû à leurs masses différentes, la Terre plus grande, la Lune plus petite.

Comme l’explique Elizabeth Gibney dans son article : "Bien que la définition d’une seconde soit la même partout, la théorie de la relativité restreinte stipule que les horloges tournent plus lentement dans des champs gravitationnels plus forts. L’attraction gravitationnelle de la Lune est plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que, pour un observateur sur Terre, une horloge lunaire devrait tourner plus vite qu’une sur Terre. Concrètement, une horloge lunaire gagnerait environ 56 microsecondes en 24 heures et rapport à une horloge terrestre, sa vitesse changerait également subtilement en fonction de son emplacement sur la surface lunaire, en raison de la rotation de la lune."