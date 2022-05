Mais… c’était quoi cette nuit complètement dingue en NBA ?

Parce qu’aux alentours de 2h, Dallas et Phoenix entrent en scène. Et si quelques heures plus tôt, il semblait difficile de pointer un favori entre Bucks et Celtics, ici la donne est différente. Impressionnant en saison régulière et imprenable à domicile depuis le début de la série face à Dallas (3 victoires), Phoenix a les faveurs de tous les pronostics. Reste l'énigme Luka Doncic, capable à lui seul, d'inverser le cours d'une rencontre. Encore plus quand elle est décisive.

Chose rarissime à ce niveau-là, le spectateur est pris d’une étrange impression dès les premières secondes : Les Suns n’y sont pas, pas du tout même. En quelques minutes à peine, le château de cartes s’écroule… et Dallas s’envole. Doncic est monumental et éclipse totalement les stars adverses.

Step-backs, tirs à trois points, lay-ups dans le trafic, tout y passe. A la mi-temps, le tableau est surréaliste : 57-27, déjà trente points d’écart et un Doncic qui a planté autant de points (27) que l’ensemble des Suns !!

K.O debout, Booker et Paul (21 points à eux deux, à 7/22) ne se réveillent pas après la pause. Résultat, l’écart augmente, sous les regards atterrés de travées incrédules. Qui aurait pu prédire un tel naufrage ? Probablement pas grand-monde.

Ultra-agressifs, les Mavs étouffent complètement leur adversaire. Au milieu du 3e quart, la messe est déjà dite. La preuve, les tribunes se vident. La fête est finie.

Finaliste en titre, 1er de saison régulière et grandissime favori de la série, Phoenix reste donc à quai. A la surprise générale. Un naufrage collectif que rien ne semblait annoncer. Dans le fond comme dans la forme.

Historique, tout simplement.