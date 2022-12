Mais c’est quoi ce match de fou d’Antoine Griezmann face au Maroc ?

Si l’ancien joueur du Barça a été très bon niveau physique, il a aussi été monstrueux des deux côtés du terrain. Côté pile tout d’abord avec l’attaque, Grizou a réussi à casser les lignes 8 fois sur 11 et réussi 21 de ses 25 passes. Il est aussi l’auteur de 4 dernières passes avant un tir (le plus haut total de son équipe) et de 8 passes dans le dernier tiers du terrain (2e plus haut total derrière Kylian Mbappé et à égalité avec Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni).

Mais Antoine a aussi montré son côté face, en défendant dans son camp comme si sa vie en dépendait. En grattant les ballons, mais aussi en défendant parfois presque comme un dernier homme. Il a dégagé par trois fois le ballon dans sa propre surface (57e, 63e et 90e+3 minutes).

Il a également réussi 2 interceptions, récupéré 8 ballons perdus et a interrompu 5 possessions. Mais ce n’est pas tout. Il a gagné 4 possessions, seuls les joueurs défensifs ont fait mieux que lui (Koundé 7, Tchouameni 6, Hernandez 5 et Konate 5).

Enfin, Griezmann est le joueur qui a subi le plus de fautes, 4 et le 3e joueur à avoir gagné le plus de duels, 12 derrière Thuram 15 et Mbappé 12.

Avec de telles statistiques, pas étonnant que son compatriote Paul Pogba, resté à la maison à cause d’une blessure, l’ait comparé à N’Golo Kanté sur Instagram en appelant Antoine GriezmannKante.

Si face à l’Argentine dimanche, Mbappé aura de nouveau un rôle important, Didier Deschamps sera bien content de posséder dans son onze de base le nouvel Antoine Griezmann.