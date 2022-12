Mais au fait, pourquoi la Russie a-t-elle envahi l’Ukraine ? Réponse avec deux spécialistes

C’est la question la plus posée sur Google cette année : au fond, pourquoi Vladimir Poutine et la Russie ont-ils décidé d’envahir l’Ukraine le 24 février 2022 ? La réponse peut paraître simple en apparence, mais pas si vite : qui, en fin de compte, peut prétendre connaître les véritables motivations du président russe ?

Du côté des spécialistes, on comprend l’intérêt pour une telle question. Elle est la première question posée sur Google dans plusieurs pays d’Europe, dont la Belgique. Et c’est bien normal : "C’est la plus grande guerre en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale, rappelle Nicolas Gosset, politologue à l’ULB et chercheur au Centre d’études de sécurité et défense. Les conséquences affectent les gens sur tout le continent", poursuit-il.

Mais alors que répondre ? Si la question peut paraître simple, elle est loin de l’être en réalité et ce même après plus de neuf mois de conflit. Car il n’existe pas de raison unique ni de réponse toute faite, mais bien un faisceau de critères tous liés entre eux. "Il y a toute une série de raisons, de causes imbriquées les unes dans les autres", explique le politologue, comparant la situation à celles de poupées russes emboîtées les unes dans les autres. Pouvoir politique russe, relations russo-ukrainiennes, équilibre des forces en Europe et dans le monde… tout est lié.

Lecture manichéenne du monde

Officiellement, les motivations du Kremlin n’ont jamais été exposées de façon claire et explicite. Au 24 février 2022, Vladimir Poutine parle de "démilitarisation", de "neutralisation", ou encore de "dénazification" de l’Ukraine. Des termes vagues que Nicolas Gosset qualifie d’ésotériques.

Alors pourquoi ? Et surtout "pourquoi à ce moment-là ?", s’interroge le chercheur pour qui les deux questions sont inévitablement liées. Selon lui, Poutine a considéré que plusieurs conditions favorables étaient réunies. "L’opération a été lancée en février, à un moment où Poutine a considéré que l’Occident était faible et divisé, et qu’il aurait une réponse faible et divisée, raconte-t-il. On se souvient notamment du retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan."