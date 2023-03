Mais à quoi servent vraiment les rayures des zèbres et comment fonctionnent-elles ?

Une nouvelle étude scientifique parvient à expliquer la raison de l’existence de rayures sur les zèbres et comment elles fonctionnent pour éloigner certaines espèces.

Pendant longtemps, la communauté scientifique a cru que les rayures servaient au zèbre à se camoufler dans la savane et se fondre dans le décor pour éviter les prédateurs potentiels. Aujourd’hui, une étude publiée dans Journal of Experimental Biology soutient et tente de prouver un tout autre but à ce dessin sur le pelage des zèbres : tenir à distance les mouches suceuses de sang.

Une première étude menée par des chercheurs de l’Université de Bristol en 2019 émettait déjà l’hypothèse de ce camouflage pour se prémunir des mouches. En février 2023, une équipe permet de comprendre comment ce motif permet d’atteindre le but escompté d’éloigner les mouches.

"Nous savions que les taons sont réticents à atterrir sur des objets rayés", explique l’écologiste Tim Caro de l’Université de Bristol dans un communiqué. "Un certain nombre d’études l’ont maintenant montré, mais il n’est pas clair quels aspects des rayures ils trouvent aversifs."