Mais à quoi joues-tu, Kyrie Irving ?

Les discussions autour du cas Irving se sont donc vite envenimées. Le joueur clamait à qui voulait bien l’entendre son envie de se lier pour une longue durée aux Nets. Mais les dirigeants, échaudés par les nombreuses absences de leur meneur (104 matches loupés en 3 ans !) semblaient plus réticents à lui offrir un contrat aussi risqué.

Une fois de plus, Irving s’est donc retrouvé à la croisée des chemins. Que faire ? Deux choix s’opposaient désormais à lui : activer sa player option (une clause qu’un joueur peut décider d’activer ou pas), honorer sa dernière saisons sous contrat avec les Nets et palper 36,5 millions de dollars ? Ou ne pas activer sa clause, devenir agent libre et quitter un navire qui coule ?

Comme souvent, Irving a fait… un peu des deux. Très vite, des rumeurs ont fuité comme quoi le septuple All-Star avait décidé de partir. Mais où ? Difficile à dire. Peut-être inquiètes face au comportement de diva d’Irving ces dernières années, les différentes franchises ne se sont pas forcément bousculées au portillon.

Seuls les Lakers, d’un certain Lebron James, son ancien mentor, ont fait mine de s’intéresser. Mais difficile d’incorporer le salaire mirobolant d’un Irving dans des mannes financières qui explosent déjà.

Il a donc fallu songer à un échange. Bouc émissaire censé prendre la responsabilité de la saison ratée des Lakers, Russell Westbrook (et ses 44 millions annuels) a évidemment été mis dans la balance. Mais les Nets n’étant pas chauds d’acquérir Westbrook, tout ce petit monde s’est donc retrouvé dans une impasse… à 48 heures de l’ouverture officielle du marché des agents libres.

Restaient alors trois possibilités :

1) Les Nets proposent un nouveau contrat longue durée à Irving : Impossible. On l’a dit, les discussions étaient au point mort.

2) Irving trouve une équipe qui veut bien de lui et parvient à monter un échange : improbable. La cote du meneur est plus basse qu’auparavant et rares sont les équipes prêtes à tout sacrifier pour un joueur aussi imprévisible.

3) Il signe aux Lakers pour la mid-level-exception, soit 6 millions d’euros. Il y a quelques heures, cette éventualité était même la plus probable. Mais encore fallait-il qu’Irving accepte de sacrifier 30 millions d’euros dans l’affaire. Improbable aussi.