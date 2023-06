Maire de Téhéran à Bruxelles : les courriels qui mettent la ministre Lahbib sur la sellette

D’autres courriers vont dans ce sens et tendent à montrer que le secrétaire d’Etat Smet a pu convaincre la ministre Lahbib d’octroyer les visas, comme cet e-mail du 11 mai du cabinet Smet aux Affaires étrangères : "Nos ministres se sont appelées hier, concernant le sujet des visas pour des villes Iraniens ou Russes qui veulent participer (et donc venir à Bruxelles) en tant que membres de Metropolis ou UCLG. Nous avions eu un avis du SPF AE de ne pas les inviter. Quelques villes iraniennes (les villes russes beaucoup moins) sont néanmoins des membres actifs dans Metropolis et UCLG, et ces derniers veulent des lignes claires de notre part sur le sujet. La ministre Lahbib a confirmé hier que vous/votre administration n’alliez pas refuser/bloquer les visas pour ces villes".