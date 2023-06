Maire de Téhéran à Bruxelles : débat vif à la chambre, Hadja Lahbib confirme l'octroi de visas à territorialité limitée

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a confirmé jeudi en séance plénière de la Chambre l'octroi de visas "à territorialité limitée" à une délégation iranienne de 14 personnes, dont le maire de Téhéran, pour participer au Brussels Urban Summit 2023, organisé dans la capitale.

Ces visas ont été octroyés "pour l'événement et uniquement pour l'événement", a précisé la ministre. Et ceux-ci l'ont été après plusieurs vérifications de sécurité : les personnes qui ont obtenu les visas n'étaient pas frappées d'interdiction de voyage et l'Ocam (Organe de coordination pour l'analyse de la menace) a jugé la menace "très faible".

Lors d'un débat animé, la cheffe de la diplomatie belge a vivement pointé l'insistance du secrétaire d'État en charge de Relations internationales Pascal Smet (Vooruit), pour inviter ces personnes malgré l'avis négatif formulé par les Affaires étrangères belges. Elle a mentionné différents courriers en ce sens, dont un envoyé à l'ambassadeur belge en Iran demandant de "ne pas bloquer les invitations". "M.Smet mène sa politique internationale avec et sans nous", a-t-elle fustigé, ajoutant que certains invités au sommet, deux Russes, avaient obtenu des visas de la part d'autres États membres de l'espace Schengen.