Maintien de la notation Moody's de la Wallonie, "une très bonne nouvelle" selon le ministre wallon du budget

La notation financière d'une entité publique par une agence reconnue permet à l'investisseur d'évaluer sa solvabilité financière. Elle lui ouvre la porte à des emprunts à taux plus ou moins favorables. La note A3, dite de qualité moyenne supérieure, est le septième grade de l'échelle Moody's, le dernier avant de passer à la lettre B. En 2020, la Wallonie avait encore la notation A2 stable.

Parmi les atouts de la Wallonie, Moody's énumère "un contexte législatif mature et solide, avec des responsabilités bien définies, au sein d'un système institutionnel belge pourtant complexe, une gestion pointue mais prudente de la dette qui garantit un accès incontesté au marché, une flexibilité des recettes élevée et un engagement de la région à procéder à des réductions de dépenses", selon le communiqué du ministre. Ses faiblesses sont une charge de la dette très élevée en raison des déficits de financement récurrents et une économie qui se compare défavorablement aux pairs nationaux et européens.