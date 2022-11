Maintien de la douceur ce mercredi

Ce matin, quelques averses isolées terminent leur passage sur le Sillon Sambre-et-Meuse elles seront rapidement suivie par de belles éclaircies qui devraient se former sur le nord et l’ouest du pays dès le lever du soleil et très rapidement se répandre à toutes les régions dans le courant de la matinée. Le vent de sud-ouest sera encore soutenu, on attend des rafales de 50 km/h le matin et 40 l’après-midi.