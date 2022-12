Maingain (DéFI) et Prévot (Engagés) relancent l’idée d’un mouvement centriste avec Crucke

L’ancien président de DéFI Olivier Maingain et le président des Engagés Maxime Prévot ont relancé mardi l’idée de constituer un mouvement centriste auquel adhérerait aussi l’ancien vice-président du MR Jean-Luc Crucke.

Des discussions en ce sens avaient déjà eu lieu en octobre dernier entre Olivier Maingain, Maxime Prévot, Jean-Luc Crucke et Alexia Bertrand, élue MR entre-temps devenue ministre Open Vld, rappelait mardi La Libre, dans le cadre d’une interview avec Maingain.

Dans Sudinfo ce week-end et sur LN24 ce mardi, Maxime Prévot relançait l’idée. "Dans un paysage politique probablement trop fragmenté, où il faut réunir sept partis pour être en capacité de former un gouvernement, on voit bien que cela pose problème. Avec ce mouvement citoyen et politique nouveau des Engagés, je ne cache pas que j’aspire à fédérer et rassembler celles et ceux qui veulent porter un centre par conviction, qui fait progresser tout le monde et ne sert pas seulement une classe électorale particulière", selon Prévot.