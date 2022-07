Maillot vert : Wout van Aert sur les traces des records établis par Peter Sagan en 2018 ?

Avec 135 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Fabio Jakobsen, au classement par points de ce Tour de France, seul un abandon semble pouvoir priver Wout van Aert du maillot vert à Paris.

Après neuf étapes, WVA a déjà engrangé 284 points. Depuis l'apparition du barème de points actuel en 2015, seul Peter Sagan a fait mieux (299 points en 2018).

Le Slovaque avait, comme Wout van Aert cette année, déjà remporté deux étapes et porté le maillot jaune. Il allait encore en gagner une (la treizième) et se "contenter" ensuite de places d'honneur, pour s'adjuger le classement par points avec 477 points. Et avec... 231 longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant, Alexander Kristoff.

S'il continue à marquer de gros points lors des sprints intermédiaires et à l'arrivée des douze étapes qui figurent encore au menu de ce Tour de France 2022, Wout van Aert peut continuer à creuser l'écart sur ses adversaires et s'emparer de ces deux records détenus par l'un d'eux, Peter Sagan.

Le record absolu du nombre de points au classement par points a été établi par André Darrigade en 1959 : 613 points... Un total impossible à réaliser aujourd'hui avec le barème en application.