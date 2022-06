Mai comme tout le printemps 2022 a été chaud et ensoleillé

Vous l’avez certainement remarqué, il a fait bien sec durant les mois de mars et avril. Et cela ne s’est pas amélioré au cours de la première quinzaine de mai, on parlait de situation critique concernant la sécheresse et les cultures étaient affectées. Et de fait, du 1 au 15 mai, il est tombé seulement 0,8 mm de pluie à Uccle, ce qui en soi est un record, le précédent datant de 2018 avec 1,6 mm de pluie la première quinzaine de mai. Mais par la suite, la pluie s’est invitée et de manière assez abondante puisque du 16 au 31 mai, on a relevé 68,4 mm de précipitations (la normale étant de 34,6 mm).

Au final, avec 108,8 mm de pluie, le printemps 2022 ne bat pas de record en ce qui concerne la quantité mais bien en ce qui concerne le nombre de jours de pluie. Avec seulement 23 jours de précipitations, ce printemps 2022 égale le record de 1880 et plus proche de nous, celui de 2020.