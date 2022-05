Mai 1940 : lorsque le patrimoine belge souffrait de la guerre…

Dès après l’incendie, les polémiques et difficultés vont s’accumuler. Il y a d’abord la mésentente entre Fabrique et Administration communale de Lessines… Il y a ensuite le peu d’entrain de la Ville pour produire les pièces nécessaires au dossier de restauration, auprès des différentes instances que sont la Commission royale des Monuments et Sites, le Commissariat général à la Restauration du pays et la Province de Hainaut… et quelques autres ministères encore.

Des travaux de protection seront exécutés afin d’empêcher les ruines de se dégrader plus encore, pourtant, une certaine impéritie communale couplée à la longueur de la procédure devant mener à la restauration entraînera des destructions et des disparitions supplémentaires, tels le remarquable jubé Renaissance, copie réduite de celui de la cathédrale de Tournai, qui finira par s’effondrer ou deux remarquables monuments funéraires du XVe siècle qui disparaîtront…