Mai 1940 : 28 000 villageois contraints d’évacuer en quelques heures !

Dès le 10 mai 40, la tactique et l’avancée rapide de l’offensive allemande par le massif des Ardennes oblige Hitler à trouver un quartier plus à l’Ouest.

Le village de Brûly-de-Pesche est choisi et l’aménagement, en une semaine, d’un Grand Quartier Général, rondement mené !

Fin mai, le spectacle d’une évacuation massive s’organise pour les 28 villages constituant la zone interdite.

Du 06 au 28 juin 1940, Hitler et ses généraux superviseront, depuis ce GQG, les actions menées dans le cadre de la seconde phase de la bataille de France.

Le Site de BdP1940, est à lui seul une page d’histoire et un lieu " passeur de mémoire " avec d’une part, enfui, le Ravin du Loup (quartier privé du Führer, ses chalets, bunker, rotonde et parc) et d’autre part, la Place du village (Kommandantur, salle des cartes…), théâtre de nombreux échanges.

La visite s’articule autour de différents supports (film, maquette, matériel d’époque, panneaux didactiques et témoignages) !

Sans oublier, les bois environnants, témoins cachés, des missions et actions de sabotage de la Résistance !

Des panneaux didactiques, une scénographie récente dotée d’un matériel interactif agrémenteront votre visite et éveilleront votre réflexion. Un court métrage propose en outre divers témoignages ou documents relatant l’idéologie nazie, ses conséquences dévastatrices et l’engagement d’une Résistance active.

A proximité du site, emboîtez le pas et profitez de nos superbes promenades balisées !

Bonne visite !