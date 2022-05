Mahina, ce caméléon artistique

Si elle se décrit avant tout comme une artiste touche-à-tout et pluridisciplinaire, ce lundi 2 mai 2022, c’est en sa qualité de chanteuse que le public des Nuits Botanique aura l’occasion d’apprécier une partie de l’étendue de son talent. En véritable caméléon, Mahina aime s’adapter à tous types d’émotions et pouvoir les exprimer à travers différentes disciplines artistiques. "J’ai commencé à me faire connaître avec la musique. Après, les gens m’ont vu au théâtre, et maintenant, je suis en train d’écrire mon livre. C’est comme ça que je vois ma vie d’artiste : en plusieurs et en différentes phases. Et chaque étape est une découverte d’une nouvelle partie de moi", explique Mahina. "Je n’aime pas me limiter dans l’art et j’espère toujours faire quelque chose de nouveau. Je trouve que l’art, ce n’est pas seulement faire ce qu’on sait faire. C’est aussi explorer ce qu’on n’a pas encore fait parce qu’on ne sait jamais comment on peut s’exprimer dedans. Et peut-être que ça va être un talent qui, pour finir, plaira aux gens et à toi-même. Je n’ai pas peur de faire de nouvelles choses. Ça doit rester excitant de faire de l’art."

Petite-fille de l’artiste peintre congolais, Ngandu Muela Kabengi Badu, dès son plus jeune âge, Mahina se découvre un intérêt pour plusieurs types d’art. Elle se passionne notamment pour la littérature, l’écriture, le dessin, mais aussi pour la musique et la danse qu’elle découvre principalement à la télévision. "Je suivais tous les nouveaux clips et toutes les nouvelles chorégraphies sur MTV Base" confie Mahina, avant de poursuivre : "À partir de la génération après mon grand-père, il y a beaucoup d’artistes dans ma famille qui ont fait un peu de tout. Je pense que c’est juste dans les gênes et c’est aussi dû à l’entourage et l’atmosphère dans lesquels on a grandi. On a toujours vu mon grand-père peindre. On a tous un peu grandi dans cet univers culturel et d’art. Ce n’était donc pas vraiment choquant que naisse ce désir de devenir artiste."

Après plusieurs sessions jam entre amis et les encouragements de son entourage, en 2015, Mahina décide de monter sur scène lors de différents micros ouverts "Mama’s Open Mic". C’est suite à ces expériences et les retours qu’elle reçoit lors de ces prestations qu’elle décide de s’enregistrer en studio pour la première fois. Inspirée par des artistes, comme Aaliyah, Erikah Badu, Janis Joplin, Amy Winehous ou encore Michael Jackson et Bob Marley, connus pour leur grande voix, leur charisme, leur attitude et leur performance artistique, Mahina façonne peu à peu son univers musical unique et éclectique teinté de R&B et de dancehall.