Mahershala Ali, l'acteur américain en trois rôles marquants

En 2016, Moonlight, film indépendant réalisé par Barry Jenkins, fait sensation auprès de la critique internationale. Racontant la vie d'un Afro-Américain homosexuel sur trois périodes, le long-métrage gagne trois récompenses lors de la Cérémonie des Oscars en 2017. Meilleur scénario adapté, meilleur film (et pas La La Land, comme annoncé d'abord par Warren Beatty) et meilleur second rôle masculin pour Mahershala Ali : c'est la consécration tant attendue pour le comédien, enfin reconnu par ses pairs à 43 ans. C'est aussi la toute première fois qu'un acteur musulman remporte la précieuse statuette.

Quand j'ai lu Moonlight, j'ai été bouche-bée en reconnaissant des personnages de ma propre vie, des gens que je reconnaissais dans les pages.

Dans Moonlight, il incarne Juan, dealer et mentor de Chiron, personnage principal du film. Le comédien avait été particulièrement ému à la lecture du scénario, comme il l'avait expliqué à Fresh air. Mahershala Ali se reconnait un peu dans l'enfance de Chiron, lui dont les parents ont divorcé trois ans après sa naissance. Le jeune Mahershala était solitaire comme Chiron, et souvent pris entre sa timidité et son agressivité. L'acteur n'apparaît que pendant 20 des 111 minutes du film, mais sa prestation suffit et éblouit de nombreux critiques et spectateurs.