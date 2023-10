Mahdi a 12 ans et demi et il vient de Bruxelles. Ce jeune passionné de musique est espagnol et marocain d’origine. Il chante depuis qu’il a 6 ans. Ce qu’il aime le plus, ce sont les chansons de la variété française. Il aime le style classique. Pour son Blind, il a fait le choix de dédier " La Bohème " de Charles Aznavour à son grand-père décédé.