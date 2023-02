Magritte du cinéma : les documentaires RTBF nommés mis à l'honneur sur La Trois

Le film sélectionné dans la catégorie "meilleur documentaire" est à retrouver samedi 4 mars à 23h05 sur La Trois et en replay sur Auvio.

Le légendaire Chelsea Hotel, pilier de la contre-culture des années 1960 et refuge d’artistes et d’intellectuels célèbres dont Patti Smith, Janis Joplin, Sid Vicious et les superstars de la Factory de Warhol, est en cours de rénovation. Bientôt il réouvrira ses portes au public et deviendra l’un des hôtels de luxe les plus en vogue de New York. Cinquante et un résidents, pensionnaires de longue date, y habitent toujours. Entre peur de l’avenir, lassitude, et excitation, ils continuent de vivre et créer au milieu des travaux. Dans ce quotidien en chantier, le film parcourt le corps de l’hôtel et en explore les survivances du passé, à la recherche de son esprit unique qui a forgé et perpétue son mythe.