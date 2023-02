Magritte du Cinéma 2023 : samedi 4 mars, suivez la cérémonie présidée par Lubna Azabal

La soirée démarre sur AUVIO à 20h avec la mise en valeur des métiers du cinéma, de l’image au son, en passant par le montage, les décors, les costumes, la musique. Seront aussi décernés les prix du meilleur court métrage documentaire, de fiction et d’animation, ainsi que celui du meilleur film étranger en coproduction. Patrick Ridremont et Cathy Immelen, présente en off dans un autre lieu, seront en contact permanent, dans un scénario qui promet d’être créatif, audacieux, vif et spontané.

La soirée se poursuit à 21h en direct sur La Trois (et continue aussi sur AUVIO) avec la suite des catégories, du meilleur premier film au meilleur film, en passant par le meilleur scénario, les meilleurs espoirs, les meilleurs seconds rôles, le meilleur acteur, la meilleure actrice… Avec la remise aussi du Magritte d’honneur. L’accent sera mis sur l’âme et l’identité belge et l’autodérision qui nous caractérise. Des inserts rappelleront les prix octroyés aux talents du cinéma de la première partie de Cérémonie.

Pour chaque catégorie, des personnalités de prestige décerneront les précieux trophées : parmi elles, on reconnaîtra Sandrine Kiberlain. Elle a sorti l’an passé son premier long métrage en tant que réalisatrice avec "Une jeune fille qui va bien" et remettra le Magritte du meilleur premier film. Il y aura aussi Dena, la princesse guerrière et Peter Van den Begin, le major Vernaillen de la série belge "1985".