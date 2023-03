Magritte du Cinéma 2023 : qui est Laurent Durieux, l’illustrateur belge que tous les cinéastes s’arrachent ?

Cette année, la réalisation de l’affiche de la Cérémonie des Magritte du Cinéma a été confiée à Laurent Durieux, l’illustrateur belge le plus prisé d’Hollywood. Découvrez une sélection de ses affiches de cinéma revisitées, les plus populaires !

"Le très beau travail de Laurent Durieux élève l’art de l’affiche à un haut niveau. Les images, qui sont exécutées remarquablement, expriment des idées et des thèmes du film qu’il a choisi d’un nouvel éclairage. Ses images racontent beaucoup de choses sans mots et font partie de la merveilleuse tradition de l’art de l’illustration."

Grand fan de BD, Laurent Durieux se passionne, dès l’enfance, pour le dessin. À l’âge de 20 ans, il décide finalement de se consacrer au graphisme. Il confectionne alors des logos, crée des publicités sans réellement prendre de plaisir. Ce qui le pousse à se concentrer sur son art et plus spécifiquement sur les sérigraphies de cinéma. À 40 ans, sa persévérance paie enfin, l’illustrateur est repéré aux Etats-Unis par Mondo, une société réputée dans la publication d’affiches de films alternatives en édition limitée. Près de 10 ans plus tard, sa vie a complètement changé, l’artiste peut se targuer de vivre la vie dont il a toujours rêvé.