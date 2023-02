Animals de Nabil Ben Yadir, produit par Nabil Ben Yadir et Benoît Roland (10.80 films)

La ruche de Christophe Hermans, produit par Cassandre Warnauts et Jean-Yves Roubin (Frakas Productions)

Nobody has to know de Bouli Lanners, produit par Jacques-Henri Bronckart (Versus production)

Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, produit par Benoît Roland (Wrong Men)

Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne, produit par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)