Magritte du cinéma 2023 : carton plein pour Bouli Lanners

Ce samedi 4 mars, en direct du Théâtre National à Bruxelles, se tenait la 12e cérémonie des Magritte du cinéma. Une soirée haute en couleurs pour célébrer le 7e art, animé par Patrick Ridremont. 22 prix ont été décernés au meilleur du cinéma belge du plus technique au plus artistique. Au-delà, du Magritte d’honneur décerné à l’actrice Agnès Jaoui, particulièrement émue de cet hommage, l’acteur et réalisateur Bouli Lanners rafle trois prix.

La liste des lauréats des Magritte du cinéma 2023 :