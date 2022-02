Magritte du cinéma 2022 : "Une vie démente" et "Un monde", grands gagnants de la cérémonie

Au cours de la soirée, "Un monde" a également été récompensé des Magritte du "Meilleur premier film", de la "Meilleure réalisation", de la "Meilleure actrice dans un second rôle" (Laura Verlinden), du "Meilleur son" et du "Meilleur montage".

"On fait une seule fois un premier film dans sa vie et je n'aurais pas cru que ce film aurait eu un tel parcours", a déclaré Laura Wandel, rendant hommage dans son discours à la réalisatrice Chantal Akerman, décédée en 2015 et qui lui avait donné envie de faire du cinéma.

"Je partage ces Magritte avec toute mon équipe que je remercie chaleureusement pour sa ténacité et son travail mais aussi de se battre au quotidien pour un cinéma qui nous est cher", a encore souligné la jeune cinéaste, remerciant au passage ses comédiens Maya Vanderbeke "pour avoir donné toute sa force à ce film" et Günter Duret "pour son courage et son endurance".

Le reste du palmarès

Pour le reste du palmarès, "Titane" de Julia Ducournau a été sacré "Meilleur film étranger en coproduction" et "La civil" de Teodora Ana Mihai "Meilleur film flamand".

Côté court métrage, "Sprötch" de Xavier Seron s'est imposé en fiction, "On est pas près d'être des super héros" de Lia Bertels en animation et "Mother's" d'Hippolyte Leibovici en documentaire.

En ce qui concerne les documentaires long format, c'est "Petit samedi" de Paloma Sermon-Daï, qui est reparti avec les félicitations.

Un Magritte d'honneur a en outre été remis à titre posthume par Jane Birkin à la cinéaste Marion Hänsel. La chanteuse et comédienne anglaise, naturalisée française, avait campé en 1985 l'héroïne de "Dust", qui avait valu à Marion Hänsel le Lion d'Argent à la Mostra de Venise.