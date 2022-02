Magritte du cinéma 2022 : portrait musical de Vincent Cahay, Magritte de la meilleure musique originale

À partir des années 2000, parallèlement au théâtre, il compose des musiques pour la scène et pour le cinéma. En 2015, il crée la musique du spectacle "Going home" de Vincent Hennebicq en collaboration avec François Sauveur, et en 2016 la musique du spectacle "Tristesses" d’Anne-Cécile Vandalem, avec Pierre Kissling. En 2019 il signe la musique du film "Adoration" de Fabrice du Welz qu’il retrouve après "Calvaire"(2004), "Message from the king" (2016) et "Alleluia"(2014). Il compose également la bande originale du dernier film de Frederic Fonteyne, "Filles de joie".

Vincent Cahay se voit, cette année, nominé aux Magritte du cinéma pour le film "Adoration" de Fabrice Du Welz. A l’issue de la cérémonie du 12 février dernier, il a remporté le Magritte 2022 de la meilleure musique de film.