Magritte 2023 : quel regard féministe sur notre cinéma ?

"On tient à féliciter Julie Lecoustre (Rien à Foutre) et Laure Portier (meilleur documentaire pour Soy Libre), qui rajoutent deux réalisatrices au palmarès des Magritte ce soir. Jusqu’ici, il n’y avait eu que 7 réalisatrices primées en 12 ans, soit une demi-femme par an. Une demi-femme par an, ce n’est pas assez pour faire avancer les choses. Ce n’est pas assez pour se sentir légitime, en sécurité, à sa place sur un plateau, devant une commission, pour être prise au sérieux, obtenir des financements. Il serait temps de faire preuve de créativité pour inventer des nouvelles façons de fabriquer les histoires : qui pour les raconter, avec quelle équipe, dans quelles conditions de travail, quel partage de la valeur ? Quelle gouvernance, quelles institutions, quelle responsabilité envers la société et l’environnement ? Avec quel vocabulaire, quel corps, quel regard, quelle parole ? Et puisqu’on est aux Magritte : avec quelle cérémonie ? Pourquoi pas un Magritte des cinémas ? C’est à nous de nous en emparer, un jour après l’autre."

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Montées sur scène pour présenter Dreaming Walls projeté juste après la cérémonie, Amélie Van Elmbt et Maya Duverdier, membres du collectif Elles Font Des Films, ont profité de cette tribune pour conclure la soirée avec des mots essentiels.

Portrait des derniers artistes résidant au légendaire Chelsea Hotel de New York, Dreaming Walls porte aussi un regard politique sur les femmes créatrices du Chelsea, leur âge, leur isolement, leurs conditions de vie, et leur effacement. Le collectif Elles Font Des Films travaille actuellement sur une étude chiffrée sur la représentation et présence des femmes dans le cinéma belge. La publication est prévue dans quelques mois.