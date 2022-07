Magnus Cort Nielsen et Simon Clarke positifs au covid, les 2 vainqueurs d'étape abandonnent

Le Tour de France 2022 a perdu un des coureurs qui ont le plus animé cette 109e édition. Le Danois Magnus Cort Nielsen a en effet été testé positif au Covid dimanche matin avant la 15e étape et est donc contraint d'abandonner la Grande Boucle. "Magnus s'est réveillé avec un gros mal de tête et de la fièvre et il a été testé positif au Covid", a fait savoir son équipe EF Pro Cycling qui lui a souhaité un bon rétablissement.

Leader du classement de la montagne en début de Tour, il avait porté le maillot à pois jusqu'à la 9e étape mais s'était consolé le lendemain en remportant la 10e étape entre Morzine et Megève.

Autre coureur non partant, l'Australien Simon Clarke a lui aussi dû quitter la Grande Boucle en raison d'un test positif au Covid. Le coureur de l'équipe Israël - Premier Tech avait remporté la 5e étape, celle des pavés à Arenberg.

Perturbé par les blessures, Primoz Roglic ne prendra pas le départ non plus.