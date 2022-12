"Magnum Gérération(s)": "Ils détestaient la guerre, mais avaient ce besoin de témoigner par la photographie"

"Magnum Génération(s)" revient sur l’histoire de cette agence fondée il y a 75 ans, par quelques amis photographes, passionnés par le photoreportage. Un album en trois parties, dont la première, sous la forme d’un roman graphique, raconte la genèse de l’agence, et les aventures des fondateurs de Magnum ; d’abord une agence, ensuite une fondation.

Robert Capa (Endre Ernő Friedmann de son vrai nom) est Hongrois d’origine, et réfugié politique à Berlin en 1931. Quand il arrive à Paris deux ans plus tard, Il y fait la connaissance de Gerda Taro, qui est Allemande. Ils partent couvrir ensemble la guerre d’Espagne en 1936 et croisent Henri Cartier-Bresson et Chim. Gerda Taro perdra la vie en Espagne en 1937, mais c’est elle qui a donné à Capa ce pseudo, et qui a lancé sa carrière. Ensuite le Britannique George Rodger se joindra au groupe et les photographes formeront Magnum Photo.

"Ils ont inventé le terme "photoreporter", et le statut qui va avec"

Ce sont eux également qui inventent le terme de "photoreporter" ou reporter de guerre. Ils ont un objectif : être au plus près des événements, et raconter une histoire. Le métier n’est pas facile, il n’existe pas de statut pour l’artiste et la photo ne possède aucune protection, et peut être utilisée par les éditorialistes sans conditions. La naissance de l’agence offre un statut aux photographes et à l’oeuvre d’art. Elle est dès lors respectée, comme le texte qui l’accompagne, et leur offre de quoi vivre.

Rencontre avec Héloïse de La Maison co-scénariste et Rafael Ortiz, dessinateur…

"Magnum Génération(s)", un album réalisé par JDMorvan, Locquet, Scietronc, Ortiz et Ooshima en trois parties : le roman graphique, un portfolio et l’historique de l’agence - Editions Caurette.

Aujourd’hui l’Agence Magnum compte 80 photographes.