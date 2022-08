Magnifique geste de fair-play : il arrête de courir pour relever un athlète tombé

Superbe image ! Lors des séries du 3000 mètres steeple, un athlète a sacrifié ses propres chances pour aider un autre coureur, victime d’une chute.

C’est le genre d’images qu’on aime voir. Lors des championnats européens, Nahuel Carabaña a offert l’une des plus belles séquences de cet été. En queue de peloton, l’Andorran a vu Axel Vang Christensen chuter après avoir raté son saut de haie alors qu’il était en bonne position. Malheureusement, le Danois ne semblait pas du tout en condition pour repartir.

Carabaña a ensuite passé la haie et décidé de ne pas poursuivre pour lui porter assistance. Il a tenté de le relever mais Christensen lui a fait comprendre qu’il ne pourrait pas reprendre. Avec l’aide de Carabaña, il s’est écarté de la piste pour ne plus gêner les coureurs en lice qui allaient bientôt arriver.

Alors qu’il n’avait plus aucune chance, Carabaña a tout de même décidé de terminer la course, sous les ovations du public alors que le Danois a été évacué en civière. S’il a fini très loin, l’Andorran a certainement marqué tous les fans de sport avec une image qui restera comme l’une des plus fortes de ces championnats.