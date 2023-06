"Magnificat", un thriller captivant et profond à ne pas manquer selon Cathy Immelen

Tous les mercredis dans Le 8/9, Cathy Immelen fait le point sur les sorties ciné de la semaine. Ce 21 juin, deux films font parler d’eux : "Elementaire", le nouveau Pixar et "Magnificat" de Virginie Sauveur.

Si le premier n’a pas su séduire notre madame cinéma par son manque de créativité et ses gags répétitifs, elle a été conquise par le thriller ecclésiastique avec Karin Viard et François Berléand. Une enquête hors du commun qui interroge la foi et place l’Eglise face à ses contradictions.

"Magnificat" de Virginie Sauveur

L’histoire démarre avec le décès d’un prêtre très estimé. Charlotte (Karin Viard) est appelée sur les lieux par le médecin, elle est chancelière du diocèse. Il y a un problème avec ce prêtre… c’est en réalité une femme ! Contre l’avis de son évêque qui souhaite étouffer l’affaire, elle mène l’enquête pour comprendre comment et avec quelles complicités une telle imposture a été possible pendant autant d’années.

Ce Magnificat est inspiré du roman "Des femmes en noir" d’Anne-Isabelle Lacassagne, il se déroule d’ailleurs comme un bon polar, avec une enquête, des témoins, des fausses pistes…

C’est aussi un questionnement spirituel, une exploration de la notion de l’imposture et surtout, un constat pertinent sur la misogynie de l’Eglise qui ne se remet toujours pas en question sur des thèmes fondamentaux comme le célibat des prêtres et la place des femmes dans le clergé.

Selon Cathy Immelen, "Magnificat" est captivant et profond malgré une baisse de rythme dans sa seconde moitié.