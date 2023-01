Magnetic Flow : une expérience immersive au service de l’univers de la scène

Revenons d’abord un peu sur Fever. Cette entreprise internationale a pour mission de promouvoir et démocratiser la culture au grand public. Via une plateforme de référencement et une application, elle propose un panel d’expositions conséquent afin d’apporter tous types d’expériences aux spectateurs.



C’est en novembre 2021 que l’idée de créer une exposition d’arts numériques prend forme au sein de leur équipe. Cherchant à s’éloigner du côté "niche" de certaines expositions, c’est tout naturellement qu’ils arrêtent leur choix sur Bruxelles et LaVallée.



Ayant pour volonté de mettre en avant la scène nocturne belge, ils collaborent avec un programmateur bruxellois pour la partie musicale. C’est ainsi que des lieux et personnalités emblématiques de Belgique, comme le Rockerill ou le C12, sont invités à performer des DJs sets pour les nocturnes, ayant lieu tous les vendredis et samedis soir de 20h à 1h durant l’exposition. Les artistes locaux s’y voient offrir une scène lumineuse et interactive conçue spécialement pour l’événement.