Magnetic Flow la fête de la lumière en plein cœur de l'hiver

Succès public pour un "show" entre art et divertissement

Ce qui ressemble à un simple jeu avec des néons, est bien plus complexe et technologique. Pour ses créations, Scale utilise des lasers, de la robotique, du code et du led mapping, un logiciel qui permet de contrôler un très grand nombre de lumières et de générer des effets en fonction de leur position : le sésame vers l'interactivité dont se délectent adultes et enfants.