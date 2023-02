"Magic Mike’s last dance" : une petite distraction légère, efficace et divertissante selon Cathy Immelen

Zodi et Téhu, frères du désert

C’est un film d’aventure familial. Le film à aller voir avec des petits enfants. Un petit garçon dans le désert se lie d’amitié avec un bébé chameau abandonné. Ils vont grandir ensemble et ce bébé chameau va s’avérer être un grand champion de course. Le petit garçon va l’entraîner et s’enfuir de son désert pour participer à une course de chameaux à Abu Dhabi pour tenter de sauver son village.

C’est un peu rocambolesque et pas forcément très crédible, mais on voyage dans de beaux paysages façon Mille et une nuits et les enfants seront touchés par cette amitié entre un animal et un petit garçon.