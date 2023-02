Magic Mike : Les 4 scènes de strip-tease les plus cultes du cinéma

Sorti en 1997, Full Monty est considéré comme l’une des comédies les plus emblématiques de l’histoire du cinéma britannique. On y suit six copains au chômage qui décident de devenir stripteaseur pour se faire des sous. Grâce à son humour tordant, sa critique sociale et surtout son incroyable bande originale, le film qui n’a coûté que 3,5 millions de dollars, rencontre un succès populaire impressionnant au Royaume-Uni comme à l’international. Bien évidemment, la scène finale de Full Monty est la plus marquante avec un strip-tease qui a été tourné devant plus de 400 figurants.