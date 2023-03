Magic Land Théâtre : "Mute" en ouverture des Nuits du Magic Hall

Le Magic Land Théâtre ne pouvait rêver mieux pour débuter ses " Nuits du Magic Hall " ce 29 mars avec " Mute ", une création de Laurent Dauvillée. Un seul en scène sans paroles tout en finesse.

Il est doué. Quelques secondes lui suffisent pour capturer notre attention. Laurent Dauvillée veut nous raconter une histoire, de celles qui n’ont rien d’extravagant et dont le héros est somme toute très banal ! C’est simplement l’histoire de la vie, avec ses rires et ses larmes… Et pourtant. "Mute" aborde la question de la solitude et de la mort avec douceur et poésie, brisant nos défenses pour réveiller nos émotions enfouies.