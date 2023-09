Magenta, rouge, orange : quelle couleur s’imposera dans votre dressing cet automne ?

Automne oblige, il est temps de lorgner du côté des étagères de votre dressing où les tissus se font plus réconfortants et épais, et de troquer les teintes flashy de l’été contre des nuances plus chaleureuses. Reste à déterminer laquelle fera toute la différence cette année…

Comme la coutume l’exige, Pantone a révélé à la fin de l’année dernière la teinte de l’année 2023 : le 'Viva Magenta'. Il s’agit d’une teinte dérivée du rouge, tirant sur le violet et le rose, symbolisant, entre autres, le bonheur, la puissance, et l’optimisme. Et c’est bien le rouge qui semble faire l’unanimité auprès du public comme des créateurs, à en croire des données présentées par le moteur de recherche de mode mondial Stylight.