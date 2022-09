Magenta (ex-Fauve) bientôt en concert au Botanique à Bruxelles

Magenta, c’est donc l’ex-groupe Fauve, ce collectif français qui a vécu une carrière fulgurante entre 2013 et 2016 avec seulement 2 albums (Vieux Frères parties 1 et 2) et 1 live. Pourtant, en pleine ascension, ils décident de donner un nouvel élan à leur projet. Nostalgiques de la French Touch et avec comme référence les Daft Punk, c’est vers ces sons electro-pop qu’ils veulent aller. Alors en 2019, soit après cinq ans d’absence, les revoilà en Magenta avec un premier album Monogramme. Un tournant réussi avec de bons sons et de la musique très dansante, sorte d’hommage à ces sons des années 90-2000, comme ce tube de Stardust Music Sounds Better with You qu’ils ont merveilleusement revisité avec Lola le Lann.

Un univers qui nous hypnotise et nous met parfois en transe, mais avec toujours le même style de textes inquiétants, mélancoliques, avec des cris du cœur dedans, comme dans Fatigué, écrit après l’assassinat du professeur français Samuel Paty. Il y a dans cet album quelque chose qui touche à notre santé mentale, on danse pour évacuer toute cette pression face à l’état de la société. Magenta sur scène, sera, comme l’était Fauve, toujours masqué. L’anonymat reste pour eux un principe fondateur, ce n’est "pas du marketing mais un rempart".

Ne ratez pas ce concert de Magenta au Botanique à Bruxelles avec La Trois. Concert initialement prévu en février dernier, il avait été reporté au 21 octobre. Si vous aviez déjà vos places, elles restent valables. Sinon, jouez ci-dessous pour tenter de remporter vos entrées !