Magali Braff, la directrice de LuxFly, bat un record du monde féminin de parachutisme aux États-Unis

Plus d’une heure d’avion pour 60 secondes de sensations

Magali n’était pas seule pour réaliser cet exploit exclusivement féminin. "On faisait, en général, 5 ou 6 sauts par jour ce qui est déjà très intense quand on sait qu’il faut plus d’une heure d’avion pour atteindre cette hauteur de 19.000 pieds et puis surtout, la chute ne dure que 60 secondes ! Nous devions aller très vite", assure Magali Braff. Ce record, exclusivement féminin, a été possible grâce à la participation de 80 femmes venues des 4 coins du globe. Il aura fallu 4 ans d’entraînement intensif pour obtenir ce résultat. Des séances en extérieur, mais aussi au sein du tunnel Luxfly de Sterpenich. Magali retiendra de cette expérience des images inoubliables. "C’est indescriptible. La sensation de voler, c’est quelque chose d’extra. On utilise son corps et ses muscles pour se diriger dans le ciel, c’est fantastique. Et puis voir le désert de l’Arizona de si haut, c’est incroyable. Ce sont des images qui resteront gravées à jamais dans ma tête", termine-t-elle. Le précédent record du monde féminin datait de 2016 et à l’époque, elles étaient 68 à réaliser un motif dans le ciel.