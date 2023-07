"Mafia Mamma", une comédie américaine déjantée avec Monica Bellucci

Dans le 8/9, Stanislas Ide donne son avis sur le film Mafia Mamma, une comédie américaine réalisée par Catherine Hardwicke avec Monica Bellucci et Toni Collette.

Kristin, femme au foyer américaine de 50 ans, s’est fait larguer par son mari et son fils vient de partir à l’université. Un jour elle reçoit un coup de téléphone qui lui annonce le décès de son grand-père en Italie. Elle se rend à l’enterrement et apprend qu’il était parrain de la mafia et qu’elle doit lui succéder alors qu’elle n’a jamais tenu une arme de sa vie.

Un scénario de série B pas loin de pouvoir être considéré comme un navet selon Stanislas Ide, mais malgré tout plaisant à regarder. À la fois violent, et vulgaire mais parfois très drôle, Mafia Mamma est un film sympa à ne pas prendre au sérieux, avec aussi un casting excellent, devant lequel on passera un bon moment.