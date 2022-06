Le 13 janvier 2020, Maeva une jeune adolescente de 13 ans se donne la mort, victime de harcèlement scolaire. L’affaire avait fait grand bruit, notamment sur la façon dont la Justice a mené l’enquête. Aujourd’hui, sa maman Maria Isabel Villalobos se livre dans un ouvrage pour partager son ressenti pendant le deuil en tant que maman, épouse, fille et femme. Elle souhaite aussi que chacun prenne conscience et agisse contre le harcèlement dans tous les milieux mais surtout dans le milieu scolaire. Maria Isabel Villalobos et Bruno Humbeeck, docteur en psychologie qui a préfacé et commenté l’ouvrage, sont les invités de Tendances Première pour parler de ce sujet difficile mais si important.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, au moins un jeune sur trois est victime de harcèlement scolaire. Et pourtant, derrière ces chiffres glaçants, il y a des vies, des jeunes qui ont un nom, un prénom, une identité. Elles s’appellent Maeva, Maëlle, et bien d’autres encore.