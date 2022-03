Maeva et sa chirurgie du vagin qui fait polémique

Autant briser les tabous autour de la chirurgie ça peut aider, autant certains influenceurs feraient mieux de tourner sept fois leur langue dans leur bouche avant de parler. C’est le cas de la star de téléréalité Maeva Ghennam qui a voulu parler de sa dernière opération… L’Internet Show revient sur la polémique de sa chirurgie du vagin.

Depuis plusieurs années, Maeva Ghennam est l’un des visages phares de l’émission “Les Marseillais contre le reste du monde”. Suivie par plus de trois millions d’abonnés sur Instagram et TikTok, la jeune femme de 24 ans possède aujourd’hui une large communauté et donc forcément, quand elle poste du contenu, ça tourne assez vite. Le 2 septembre 2021, elle publie une vidéo dans laquelle elle explique avoir subi une intervention esthétique de la vulve pour « rajeunir son vagin ».

Depuis le cabinet de son gynécologue, Maeva Ghennam incite ses abonnées à opter pour la chirurgie en tenant des propos particulièrement hallucinants : « J’ai fait de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection. Je trouve que c’est super important d’avoir un beau vagin. J’ai vraiment de la chance, j’ai vraiment un beau vagin, je n’ai pas les lèvres qui dépassent. C’est trop bien. Là, c’est comme si j’avais 12 ans », se réjouit-elle.

Le bad buzz est immédiat. Plusieurs collectifs féministes dénoncent ses propos problématiques, l’accusant entre autre de faire l’apologie de la chirurgie, de la culture du viol et d’hypersexualiser les jeunes filles. La ministre française Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté auprès du Ministre de l’Intérieur, a également alerté l’ordre des gynécologues sur cette pratique dangereuse.

Face à cette déferlante de commentaires outrés, Maeva Ghennam a finalement repris la parole sur Instagram pour s’excuser. Ce qui est important à retenir c’est que “rajeunir son vagin” ça n’existe pas. Aucune étude scientifique n’encourage ce genre de pratiques, au contraire, c’est même vachement dangereux comme réflexion…

Retrouvez la séquence vidéo ci-dessous et le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les jeudis à 19h35 sur Tipik et sur Auvio.