Maestro(s), un drame familial mené à la baguette à découvrir en salles avec Pierre Arditi et Yvan Attal

Dans la famille Dumar, on est chef d’orchestre de père en fils. Puriste, François (Pierre Arditi) est un homme blessé par la vie et relativement antipathique. Plus ouvert et populaire, mais pas moins blasé pour autant, Denis (Yvan Attal), son fils, vient de remporter sans passion une énième Victoire de la Musique Classique. Tout bascule le jour où, contre toute attente, François apprend avec bonheur qu’il a été désigné pour diriger la Scala à Milan. Mais il y a un problème, et de taille : c’est le mauvais Dumar qui a reçu le coup de fil…