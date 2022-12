Maestro(s) : au nom du père, du fils et de la musique classique

Dans la famille Dumar, on demande d’abord le père. François Dumar est un brillant chef d’orchestre. Il ne rêve que d’une chose, terminer sa carrière en dirigeant la Scala de Milan. Ça tombe bien car il vient d’être nommé. Après le père, chez les Dumar, on demande le fils, Denis. Lui aussi, il est chef d’orchestre et croule sous les récompenses. Il est tellement doué qu’en fait, c’est lui que la direction de la Scala voulait pour diriger son orchestre et non le père. En Italie, ils ont juste confondu les prénoms. Une confusion et pas mal de quiproquos qui ne vont pas arranger les relations entre ce père et ce fils car ces deux-là, au fond, se détestent.

Le film Maestro(s) est aussi élégant que classique. Élégant dans sa mise en scène, celle de Bruno Chiche (Barnie et ses petites contrariétés, L’un dans l’autre), élégant encore comme son casting avec en tête Pierre Arditi (parfait en grincheux), Yvan Attal (excellent comme à son habitude) et Miou-Miou. Élégant toujours comme le milieu dans lequel tout ce beau monde évolue. Cette comédie un poil dramatique, est aussi très classique… par la musique jouée – bien entendu -, par son déroulement et son dénouement. Mais qu’importe car Maestro(s) pose de belles questions sur les rapports père-fils (voire petit-fils) et sur la filiation. Qu’est-ce que nous recevons de nos parents, qu’en faisons-nous (de ce savoir, ces valeurs) et surtout, comment nous aussi, nous passons tout cela à la génération suivante ?