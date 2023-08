Maestro, le nouveau film de Bradley Cooper, centré sur Bernstein se dévoile dans une première bande-annonce

Le film Maestro, de et avec Bradley Cooper en Leonard Bernstein, se dévoile dans une première bande-annonce, un an après la diffusion des premières images du film. Le film sortira en novembre 2023 dans certains cinémas avant d’être disponible en fin d’année sur la plateforme de streaming au grand "N".

Après le succès de A Star is Born, son premier film en tant que réalisateur, Bradley Cooper repasse derrière la caméra pour un second film qui lui tient particulièrement à cœur : intitulé Maestro, il est consacré à l’un des plus grands chefs d’orchestre et compositeurs américains du XXe siècle, Leonard Bernstein. En plus de réaliser le film, Bradley Cooper s’est glissé dans la peau du compositeur américain, aux différents moments de sa vie. Et comme nous avons déjà pu le constater il y a un an, lors de la diffusion des premières photographies du film, l’illusion est spectaculaire, la ressemblance de l’acteur avec le chef d’orchestre américain est bluffante !

Ce mardi 15 août, la première bande-annonce du film, dont la sortie en salles est prévue pour le 20 novembre prochain, a enfin été dévoilée. Sur fond musical du poignant adagio de la Cinquième symphonie de Mahler, nous découvrons Bradley Cooper et Carey Mulligan, incarnant respectivement Leonard Bernstein et son épouse, Felicia Cohn Montealegre. Car Maestro est moins un biopic sur la vie et l’œuvre de Bernstein qu’un "portrait de mariage" du couple Bernstein-Montealegre. C’est d’ailleurs ce que Jamie Bernstein, fille de Leonard Bernstein, expliquait il y a un an à Classic FM : "Ce n’est pas un biopic, à proprement parler, il ne raconte pas l’histoire de Leonard Bernstein de sa naissance à sa mort – ce n’est pas du tout ce genre de film. En fait, c’est un portrait du mariage de nos parents. Il s’agit de quelque chose de très spécifique et de très personnel".

"Ode à la vie et à l’art, mais aussi à la famille et à l’amour, MAESTRO dresse un portrait profondément émouvant de la grande, longue et endurante relation amoureuse entre Leonard Bernstein et Felicia Montealegre Cohn Bernstein", peut-on lire dans la description de la bande-annonce du film, dévoilée ce mardi 15 août. Il ne nous reste plus qu’à attendre la fin de l’année 2023 pour découvrir la performance, scénique et musicale de Bradley Cooper, qui avouait il y a plus d’un an à Stephen Colbert, qu’il réalisait son rêve en incarnant un chef d’orchestre, lui qui, depuis ses 8 ans, était fasciné par ce métier.