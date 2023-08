Maestro : Bradley Cooper accusé de "Jewface", la famille de Bernstein prend la parole et défend l’acteur

Il y a un an, Netflix partageait sur ses réseaux les premières photos du prochain film de Bradley Cooper, centré sur la vie de Leonard Bernstein – sous le prisme du couple qu’il formait avec Felicia Montealegre. A la vue de ces premières images, nous ne pouvions que constater avec un agréable étonnement la ressemblance frappante entre Leonard Bernstein et celui qui s’est glissé sous ses traits. Même allure, même gestuelle… Mais surtout un maquillage et un grimage poussant à l’extrême la ressemblance avec le modèle. C’est alors que la polémique a commencé à enfler. Afin de ressembler le plus possible à Leonard Bernstein, Bradley Cooper a décidé d’utiliser une prothèse nasale. Une prothèse qui n’est pas au goût de certains internautes qui ont accusé Bradley Cooper d’alimenter les stéréotypes sur les Juifs.

La sortie de la bande-annonce, le mardi 15 août dernier, a ravivé cette polémique. Sur les réseaux sociaux, certains détracteurs n’hésitent pas à associer cette prothèse nasale à la pratique, elle aussi hautement polémique, du Blackface, qui consiste pour les acteurs blancs à se noircir le visage pour incarner des rôles de personnes de couleur.